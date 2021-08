Inghilterra, Foden: “Peccato non aver vinto l’Europeo” | News

Phil Foden, calciatore inglese del Manchester City, è tornato a parlare del suo infortunio prima della finale contro l'Italia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK, Phil Foden è tornato a parlare del suo infortunio prima della finale di Euro2020 tra Inghilterra e Italia. Ecco le parole del calciatore del Manchester City. "Spero di poter tornare a giocare presto. Mi fa ancora un po' male, è stato un peccato che sia successo prima della finale dell'Europeo ma sto lavorando sodo in palestra. Finale? Ricordo di aver parlato con il CT quando mi sono infortunato e sono scoppiato a piangere, ero devastato per il fatto che ero infortunato. Ma volevo solo che la squadra ha vincesse, è un peccato che non ci siamo riusciti. Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi, quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto la storia arrivando in finale e quest'esperienza ci aiuterà nelle prossime occasioni. Dopo la finale è stato così bello vedere come erano tutti uniti nello spogliatoio. È stato un momento speciale, da condividere con la squadra. In vista della Coppa del Mondo, quell'esperienza di Wembley può solo aiutarci". Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.