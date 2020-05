Infortunio Ibrahimovic, il dott. Mariani: “Può tornare ad alti livelli”

MILAN NEWS – Il professor Pier Paolo Mariani, noto Ortopedico e chirurgo, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che si infortunato nella giornata di ieri a Milanello. Ecco le sue parole:

“Ibrahimovic? Premesso che non posso parlare di cose che non conosco mi limito a dire che un campione come Ibrahimovic sicuramente può riprendere ad esprimersi ai livelli ai quali è abituato. Non so dare i tempi perché non conosco l’entità dell’infortunio, quindi non riesco a valutare quanto può perdere in forza o elasticità. Dipende da tanti fattori e dal tipo di rottura delle fibre. Certamente a 38/39 anni può ricominciare anche in funzione dei fattori psicologici dell’atleta. Se è motivato, se ha la volontà di riprendere dopo un lungo periodo di stop, nulla osta a un ritorno sui livelli standard”

“Analogie con Totti? L’esperienza di Francesco insegna. La lesione di Totti era di altra natura. Inizialmente potrà perdere un 5/20 per cento, ma dipenderà dalle caratteristiche della lesione e la motivazione in questi casi è fondamentale”. INTANTO IL MILAN SEMBREREBBE VICINO A UN CALCIATORE, CONTINUA A LEGGERE >>>

