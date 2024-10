De Paola: “Troppi infortuni? Colpa del calendario. La Nations League…”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato dei tanti infortuni e di un calendario pieno zeppo di partite: "C'è un problema infortuni? Rischi non solo di ingolfare il calendario, ma di non far capire nulla alla gente. Si sovrappongono Coppa Italia e coppe europee, non si capisce più il calendario. In questa folle rincorsa per questi calendari impossibili, ma che bisogno c’è di giocare questa Nations League? Ci sono Europeo, Mondiale e Olimpiade, a cosa serve questa Nations League?".