Inchiesta Ultras Milan, uno steward: “Ho preso schiaffi e pugni al viso”

"È uno dei leader della Curva Sud che ha il potere decisionale su chi deve o meno entrare all'interno dello stadio senza titolo d'accesso. Si avvicina a noi in servizio o direttamente al nostro responsabile indicando la persona nel tornello da non bloccare. Questa è una delle consuetudini concesse dalla società agli organi di controllo. In modo da evitare delle problematiche di ordine pubblico. Pensate che dall'ingresso numero 14, dove svolgevo il mio servizio in precedenza, entrano dalle 100 alle 200 persone sprovviste di titolo, sia con il sistema della doppietta ai tornelli che con l'accesso riservato al personale di servizio con il cosiddetto "trenino"".