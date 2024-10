Inchiesta ultrà Milan e Inter, Giletti: “Perché la Juventus è stata…”

Il motivo — «Perché quell’intercettazione, in cui afferma che “in curva Sud si possono fare soldi a palate”, è relativa a una sua visita ad altre figure della ‘ndrangherta, di stanza nell’hinterland milanese, avvenuta nel 2018. La conversazione fu tempestivamente scoperta dal dottor Nicola Gratteri e dalla dottoressa Annamaria Frustaci, che inviarono il contenuto alla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano: come mai, in tutti questi anni e di fronte a una simile evidenza, non si è indagato sulle frequentazioni tra i capi ultras e la ‘ndrangheta? È partendo da questi antefatti e riannodando il filo degli eventi che, per altro, si risale fino all’uccisione di Vittorio Boiocchi, capo ultras del Milan, e a quella di Antonio Bellocco, omologo all’Inter».

Una paura — «Il mio timore è che lo Stato consideri le curve degli stadi delle “zone franche”, lasciandole di fatto nelle mani della criminalità. In questo caso, per esempio, è servita la morte di una figura di spicco di una delle cosche più pericolose, ovvero lo stesso Antonio Bellocco, affinché il sistema Stato si sentisse a quel punto obbligato a intervenire. Ma intercettazioni come quella che abbiamo riportato alla luce in trasmissione non fanno parte del filone attuale di indagini, risalgono al lavoro svolto nel 2018: quell’inchiesta dove è finita? E perché non ha avuto sviluppi? Adesso servono risposte concrete, anche da mettere in mano alla giustizia sportiva, che attende di poter fare il proprio corso»

Altro fattore che lo stupisce — «L’intervista che ho confezionato con Enzo Anghinelli, ex narcotrafficante e ultras del Milan, mi ha lasciato sgomento. Nel 2019 è sopravvissuto a un agguato in cui un proiettile gli ha attraversato la testa: com’è possibile che siano serviti cinque anni per fare chiarezza sulla vicenda? E com’è possibile che sia stato lui a doverci spiegare che dietro l’episodio c’erano gli uomini inviati da Luca Lucci?».

Il precedente Juventus e le differenze — «Questo è uno degli aspetti che più stridono dell'intera vicenda. Perché la Juventus, a Torino, è stata coinvolta in un'inchiesta senza precedenti, quando a Milano per anni è stato fatto scendere il silenzio anche di fronte a omicidi e a vicende che hanno coinvolto il gotha della criminalità organizzata. Non voglio pensare che esistano due pesi e due misure, anche se il sospetto sorge spontaneo. Ma questa vicenda, quantomeno, è dimostrazione plastica del fatto che esistano luoghi, come Torino, in cui vige una sistematica marcatura stretta sulla società Juventus, mentre altrove questo atteggiamento non si riscontra. Altrove si guarda e si ascolta, perché oggi ci sono immagini e intercettazioni, ma poi tutto finisce in un imbuto. Ora, per fortuna, a Milano opera un procuratore come dottor Marcello Viola, che ha già vissuto sulla propria pelle vicende di mafia e che sta andando a fondo. Ma cosa è successo tra il 2018 e il 2019?».