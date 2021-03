Ince: “Il derby di Milano è diverso da tutti. Distrussi Desailly: ecco perché”

Paul Ince, ex centrocampista dell'Inter dal 1995 al 1997, ha ricordato i suoi trascorsi meneghini ed un aneddoto con il francese del Milan

"Quando vai in questi club in Italia sei di loro proprietà per 24 ore al giorno. O stai facendo un forum con i tifosi o stai al campo di allenamento durante la notte, quindi è stata dura per mia moglie e mio figlio - ha dichiarato l'ex Manchester United -. Essere soli in un paese straniero quando non capisci la lingua non è facile. Ma quando pensi al campionato in quel momento, era il miglior campionato del mondo. Questa è stata la cosa più bella".