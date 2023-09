Impallomeni: “Spalletti? Mi aspetto una Nazionale convincente”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del nuovo ct della Nazionale, Luciano Spalletti, e del match contro la Macedonia del Nord, valevole per la qualificazione ad Euro2024: "Mi aspetto una Nazionale che possa centrare una bella vittoria, convincente. Quando c'è un cambio allenatore è sempre così, è il primo effetto. Poi quando arriva uno bravo come Spalletti torna entusiasmo. Spalletti è il garante della voglia di azzurro. E mi aspetto anche clamorosi tagli qualora qualcuno facesse il furbo, non rispettando la maglia. La Nazionale è una cosa seria, non è un laboratorio sperimentale, come è diventato nell'ultimo periodo".