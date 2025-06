Impallomeni: “Ricci? Buon giocatore, ma al Milan proverei a portare lui…”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e delle tante voci di mercato attorno ai rossoneri: "Ricci? Buon giocatore ma deve fare il salto di qualità. Servirebbe qualcosa di più significativo lì in mezzo, non so come vuole costruire questo Milan Allegri. Xhaka, Ricci, Modric, non so...Ricci mi sembra un Locatelli della Juve".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "L'attaccante? Per me ci proveranno a prendere uno come Vlahovic. Poi il rapporto Vlahovic-Allegri non è stato così idilliaco alla Juve, ma questo è bravo. Per me ce l'hanno già, Gimenez. I Milinkovic-Savic, Cancelo, tanti che sono andati in Arabia. Io ci proverei. Tare per esempio che ha avuto per tanti anni Milinkovic, potrebbe portarlo al Milan. Ho sentito di Kessiè alla Roma. Andrei a sondare il terreno e capire se se la sentano di tornare in pista nel calcio che conta".