Impallomeni: “Renato Sanches? Se è intelligente sceglie il Milan”

Stefano Impallomeni , noto giornalista ed ex calciatore, ha detto la sua su Renato Sanches e su altri temi legati all'attualità del Milan . Queste le dichiarazioni sul centrocampista portoghese a 'Maracanà', nel pomeriggio di 'TMW Radio': "Sarebbe fondamentale. E' diverso da Kessié ma è un ottimo giocatore. Se è intelligente per me sceglie il Milan".

Impallomeni ha parlato anche delle mosse del Milan: "Ci saranno i rinnovi di Maldini e Massara da definire ma sono la squadra da battere. Non so per questi rinnovi e le prospettive immediate come Renato Sanches cosa si farà. Bisognerà vedere, ma oggi ripeto che l'Inter oggi mi sia in leggero vantaggio. C'è ancora tempo però". Le Top News di oggi sul Milan: situazione Paulo Dybala, Enzo Fernandez aspetta i rossoneri