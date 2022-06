Calciomercato Milan – Tre alternative se salta Renato Sanches: i nomi

Con l'inserimento del PSG è diventata più complicato l'approdo al Milan per Renato Sanches. Il centrocampista del Lille è stato scelto come erede di Franck Kessié, ma gli sviluppi delle ultime ore potrebbe stravolgere i piani rossoneri. Le notizie che arrivano dalla Francia sono tutt'altro che positive per il Milan. Nonostante questo rimane qualche barlume di speranza, vista la parola data da Sanches ai rossoneri qualche mese fa, ma il Milian inizia a guardarsi attorno. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', sono tre le alternative a Renato Sanches. Andiamo a vedere i nomi nelle prossime schede.