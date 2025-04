Impallomeni: “Quale DS per il Milan? Sartori sarebbe una rivoluzione ma…”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e dei possibili nomi per il nuovo direttore sportivo rossonero

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e dei possibili nomi per il nuovo direttore sportivo rossonero. La lista del Diavolo si accorcia sempre di più dopo gli sviluppi con Fabio Paratici e in orbita si avvicinano i nomi di Tony D'Amico , Igli Tare e Giovanni Sartori . Ecco, di seguito, l'analisi di Impallomeni .

Impallomeni: "Tare o Sartori per il Milan? Mi aspetto un totale cambio di pelle"

"Non è facile. Sono due modi di lavorare differenti. Tare sceglierebbe qualche nome forte in panchina, poi due-tre innesti. Non credo un instant-team ma quasi. Sarebbe un intervento di correzione. Sartori sarebbe una rivoluzione, sceglierebbe un allenatore diverso che si adatta al suo modo di lavorare. un allenatore di campo, versatile, uno alla Italiano o Gasperini. Mi aspetto un Milan che cambi totalmente pelle, che si smarchi dai Leao e Theo Hernandez, mentre Tare li convincerebbe a rimanere, perché gli farebbe credere che si può vincere". LEGGI ANCHE: Udinese-Milan, Leao risponde presente: è sempre decisivo. E con Theo...>>>