Impallomeni: “Pioli non vede l’ora di smarcarsi dalla dipendenza a Leao”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e del tecnico rossonero, Stefano Pioli. Secondo l'ex calciatore, infatti, l'allenatore parmense, grazie anche ai nuovi giocatori arrivati in estate, non vedrebbe l'ora di non essere più dipendente da Rafael Leao. Ecco le parole di Impallomeni.