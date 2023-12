Impallomeni: “Milan? Ha fatto sei punti in piena emergenza”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato anche il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Il suo pensiero sul Milan

Nonostante la brutta caduta in Champions League, il Milan si è ripreso in campionato con le vittorie contro Fiorentina e Frosinone, che sono valse sei punti vitali. A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato anche il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco il suo parere sul momento dei rossoneri.