Impallomeni: “Milan? E’ un primato meritato, che non mi sorprende”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e del momento dei rossoneri dopo la vittoria contro il Genoa . L'ex calciatore, infatti, non si è detto sorpreso del primo posto raggiunto dai rossoneri, elogiando la squadra allenata da Stefano Pioli per la bravura difensiva e quella offensiva. Ecco le parole di Impallomeni .

"E' un primato meritato, che non mi sorprende. Mi intrigava in estate questo Milan, in attesa di una verifica del campo. Serviva la velocità di Pioli di trovare un equilibrio con i nuovi. Il Milan fa gol e non ne prende, questa è la differenza".