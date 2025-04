Impallomeni: “Milan? Ora ha un assetto. Con qualche accorgimento…”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao : "Se Conceicao rimarrà al Milan? Non mi sorprenderebbe, perché ora ha un assetto. E' stata una ricerca lunga, faticosa, potrebbe rimanere e non mi sorprenderebbe. Vedo un Milan diverso da 4 partite. E' una squadra molto forte e con 3-4 accorgimenti può lottare per il titolo il prossimo anno".

Impallomeni: "Conceicao? Potrebbe rimane. La squadra è forte, ma..."

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sulla lotta per la Champions League: "Facevo dei calcoli sulla lotta Champions. E' una lotta molto incerta dopo i pareggi di ieri di Bologna e Lazio. Il pronostico è difficile, se uno vede i dati la Roma gioca da vertice in questo girone di ritorno ma non basta. Anche la Fiorentina è a 9 risultati utili consecutivi tra campionato e Conference, la Juventus è lì ma anche in emergenza in qualche ruolo, e c'è un po' di nervosismo come dice il post di Douglas Luiz. Bologna che ha faticato con l'Udinese e la Lazio ha evitato una sconfitta che sembrava già scritta contro il Parma".