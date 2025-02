Impallomeni: “Milan, non sei né carne e né pesce. Manca l’equilibrio”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao : "I numeri spiegano che il Milan non è né carne né pesce. Uno pensa ai fantastici quattro ma hanno segnato appena 36 gol, ed è poco, mentre subisce poco in termini di gol rispetto alle big. Il Milan è questo, hai giocatori formidabili davanti ma pochi gol fatti. Non hai equilibrio".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sulla corsa scudetto tra Napoli, Inter e Atalanta: "E' un triello che durerà fino alla fine, Napoli-Inter non deciderà nulla. Al Napoli, come dice Conte, manca ancora qualcosa. l'Atalanta è l'unica delle tre con un motore diverso, ed è un'occasione irripetibile per loro per vincere lo Scudetto. L'Inter ha tirato fuori le unghie, la voleva vincere col Genoa ma anche lei è in un momento difficile. La differenza è nell'organico. Deve salire di condizione anche l'Inter, perché sono troppi gli uomini sottotono".