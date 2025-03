Impallomeni: “Milan? La soluzione per i rossoneri si chiama Allegri”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e del momento dei rossoneri di Sergio Conceicao: "E' un campionato dove non ci sono certezze, c'è molta competitività. Potrebbe vincerlo eccome, ma così come Lazio e Roma se spendono qualcosa in più e si sistemano. L'Inter è quella che ha messo tutti d'accordo, è sempre lì in alto, ma anche lei ha difficoltà a vincere 3 Scudetti su 4. Per me Allegri si è aggiornato, ha fame e il Milan può essere una soluzione".