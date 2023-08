Impallomeni: “Scudetto? Il campionato è aperto e stuzzicante”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della prima giornata di Serie A e della corsa Scudetto: "È un campionato aperto e stuzzicante. Il Napoli ha vinto dopo essere andato sotto. Ho visto bene anche l’Inter e sono curioso di capire come Inzaghi riuscirà a supplire ai centimetri persi in attacco. Ribadisco però che con tanti incursori ci sono possibilità di fare comunque molti gol".

Infine, l'ex calciatore ha concluso rivelando chi lo ha impressionato di più in questa prima giornata di campionato: "L'esordio di De Ketelaere, questo misterioso ragazzo che al Milan non si è visto, ma alla prima con l'Atalanta ha segnato subito. Poi attaccanti al potere, con le doppiette di Osimhen, Lautaro e Belotti. In più c'è da sottolineare la doppia prodezza di Candreva, che quando vede la Roma si accende. Da non dimenticare una Juventus che sembra cambiata, con Chiesa molto propositivo in campo e nelle dichiarazioni. Infine la Lazio che gestisce, non chiude il risultato e cade nell'autolesionismo puro".