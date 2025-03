Impallomeni: “Milan? Hanno distrutto ciò che hanno creato Maldini e Massara”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao : "Credo che i problemi del Milan siano altri. Poi bisognerà capire come potrà lavorare Tare. Italiano? Prima devi aggiustare in alto, poi il resto. Bisogna capire cosa farà Cardinale e il potere di Ibrahimovic. Puoi prendere chi vuoi, ma hai bruciato due allenatori, distrutto tutto quello che con fatica avevano creato Massara e Maldini...Il Milan si è ridotto a far vedere altro di sé".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sulla vittoria dell'Inter contro il Feyenoord in Champions League: "Vittoria convincente parlando del momento. Ha giocato con umiltà, compattezza, con tante problematiche e giocatori top non in condizione. L'ha portata a casa stando sul pezzo. Esprime un valore importante in Europa, questa squadra ha una forza che è il prodotto degli anni di Inzaghi. E occhio, che ora farà tutte piccole trasferte che ti permetteranno di recuperare qualche elemento e una forma migliore a casa".