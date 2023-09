Impallomeni: “Inter-Milan? Comincio a pensare che possa uscire un pari”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby tra Inter e Milan

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', ipotizzando un pronostico per il derby Inter - Milan . Ecco le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Impallomeni in vista di Inter-Milan

"Sto maturando la sensazione che può uscire un pari, ma il Milan ha perso lo scorso anno i derby. Pioli credo che motiverà molto il gruppo. Sono state sconfitte molto dolorose, soprattutto in Champions. Per l'Inter sarà un sabato complicato. Questo Milan può mettere in difficoltà l'Inter, che è superiore come qualità e maturità, ma questo Milan è esuberante". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, c’è un unicum. Sfida in vetta ‘inedita’