Impallomeni: “Inter-Milan? Sarà interessante la sfida a centrocampo”

Intervistato dai microfoni di di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato in vista del derby fra Inter e Milan: "Per me uscirà fuori un pareggio al derby. Sarà interessante vedere la sfida in mezzo al campo. Le fasce sono un fattore, Lautaro e Giroud sono ispiratissimi, entrambe giocano bene ma saranno messi a dura prova la difesa del Milan e il centrocampo dell'Inter. E' il più forte questo, mentre dietro De Vrij ha dato compattezza al reparto. Inzaghi ha costruito una squadra compatta, rivitalizzando l'olandese che è tornato quello dei tempi della Lazio".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero su Luciano Spalletti come nuovo ct dell'Italia: "Sono molto curioso di vedere l'esordio di Spalletti, che torna alla ribalta scegliendo la maglia azzurra. Spero abbia convinto il gruppo a credere nell'obiettivo Europeo e Mondiale. Va un grosso in bocca al lupo a tutto lo staff azzurro e al gruppo. Non bisogna dimenticare il primo biennio di Mancini e quanto ha fatto di buono. Spalletti è l'uomo giusto per una ripartenza immediata".