Impallomeni: “Finale di Coppa Italia? Nella partita secca il Milan è superiore”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna: "Complimenti a Italiano. Terza finale, speriamo che vinca stavolta e non sia solo un finalista. Contro il Milan sarà difficile però, nella partita secca è superiore. Il Bologna è molto forte, in questo finale di campionato vedo la Lazio però favorita".