Impallomeni: “C’è un giocatore migliore di Leao? No. Contro l’Udinese ha…”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e della stella rossonera, Rafael Leao , dopo la vittoria sull' Udinese . L'ex calciatore ha analizzato la prestazione dell'attaccante portoghese nella vittoria contro la squadra di Runjaic , sottolineando che un talento come lui non lo cederebbe, ma necessita di un allenatore in grado di valorizzarlo ancora di più. Ecco, di seguito, le parole di Impallomeni.

Impallomeni: "Leao è un leader. Se ci fosse un allenatore forte diventerebbe..."

"Non si stagliano dei giocatori che sono una sicurezza adesso, è tutto molto labile. Vlahovic e Leao, ce ne sono di migliori in giro? Credo di no, quindi me li terrei. Hanno fatto poco sì, ma hanno talento e devono ancora trovare una maturazione. Vlahovic non saprà stoppare un pallone, ha delle difficoltà a livello tecnico ma ha segnato tanti gol in Serie A, non è l'ultimo arrivato. Leao invece, quello visto a Udine, è un leader. Se ci lavori un po' con un allenatore forte questo è un fenomeno. Se non ci arriva poi sarà un problema suo, ma è un talento".