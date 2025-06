Impallomeni: “Allegri vuole un Milan esperto. Udogie? Vi dico che…”

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sulla Juventus e Dusan Vlahovic, attaccante accostato anche ai rossoneri: "Juventus? Tutto dipende da Vlahovic. Per me Kolo Muani se lo tengono. Per il resto mi prenderei del tempo. Koopmeiners è da rivalutare, così come Gonzalez, sono tutti patrimoni da rilanciare e Tudor può farlo. Vlahovic è noto, per me ha fatto il suo tempo a Torino e non ci sono alternative. La storia è finita. Osimhen? Gyokeres sarebbe il colpo che scalda i cuori dei tifosi bianconeri, è un fenomeno".