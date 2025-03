Impallomeni: “Allegri al Milan? Una garanzia e una scelta lineare”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e dei rumors che vorrebbero Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. L'ex tecnico della Juventus è stato spesso accostato al Diavolo in queste settimane ma fra le indiscrezioni non c'è solo il suo nome. Impallomeni, inoltre, ha parlato anche di Roberto Mancini, possibile profilo per il post-Thiago Motta dei bianconeri. Ecco, di seguito, le parole dell'ex calciatore.