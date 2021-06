Il professor Thiene: “Eriksen, Kjaer e i medici gli hanno salvato la vita”

Gaetano Thiene, esperto di morte cardiaca improvvisa, ha parlato dei meriti di Simon Kjaer e dei medici per aver salvato la vita a Christian Eriksen

Di chi è il merito? Del compagno di squadra (il capitano Kjaer, ndr) che ha avuto la prontezza di spostargli la lingua per riaprire le vie aeree superiori. Dei medici che per diversi minuti gli hanno praticato il massaggio cardiaco perché il cuore potesse pompare. E poi di quelli che hanno usato il defibrillatore. Il defibrillatore è stata una grandissima invenzione, è un salvavita. Se l’hanno usato vuol dire che era in corso una fibrillazione ventricolare, il ragazzo ha perso coscienza, non poteva essere una sincope banale da caldo o da freddo, fosse stato così si sarebbe presto rialzato". Uomo, eroe e leader: Milan, ecco perché Simon Kjaer è il tuo capitano ideale