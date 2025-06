Il dubbio di Garlando: “Il Milan in bella costruzione, ma che Allegri tornerà?”

Intervistato a Radio Napoli Centrale, Luigi Garlando ha parlato del Milan di Allegri, del Napoli di Conte e dell'Italia di Gattuso: "Mi piacerebbe Gattuso alla guida della Nazionale. Serve un allenatore dal carattere forte che risvegli l’animo per la maglia della Nazionale. Ha anche più esperienza di Cannavaro e De Rossi. Gattuso ha comunque avuto esperienze importanti. Questa Nazionale ha bisogno del cuore di Rino.De Bruyne può dare assolutamente una grossa mano al Napoli, perché Conte sa benissimo che per rivincere lo scudetto c’è il bisogno di più qualità. Il Napoli è in pole position per lo scudetto, visto che le altre non hanno certezze".