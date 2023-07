Ielpo: “Il Milan ha reinvestito bene i soldi di Tonali, si è dato da fare”

Mario Ielpo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato estivo condotto dal Milan

Mario Ielpo , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', soffermandosi sul calciomercato del Milan , finanziato dalla cessione di Sandro Tonali. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Mario Ielpo sul mercato del Milan

SUL MERCATO DEL MILAN - «Sicuramente sono stati presi giocatori interessanti e di qualità tecniche e fisiche. Sono stati presi in ruoli in cui si era poco coperti, soprattutto sulla trequarti. E sono elementi importanti. Averne tanti in squadra potrebbe darti problemi. L’unico diverso mi pare Reijnders, ma sono tutti giocatori stranieri che devono integrarsi. Quando giocavo io il numero 10 sembrava che stesse scomparendo, adesso pare che si punti di nuovo a certe caratteristiche. Ma potresti trovarti nei ruoli chiave scoperto. Di sicuro però al Milan si sono dati da fare e hanno reinvestito bene i soldi di Tonali»