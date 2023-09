Ielpo: “Il Milan è partito fortissimo, ma ora c’è bisogno di umiltà”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Mario Ielpo ha parlato del Milan dopo la brutta sconfitta nel derby contro l' Inter : "Eravamo tutti curiosi di questo Milan rivoluzionato in campo e in società. Si è cambiato anche il modulo. I rossoneri sono partiti fortissimi ma davanti allo scoglio vero si è visto che la squadra non è pronta".

Infine, l'ex calciatore ha poi concluso: "La sfortuna, poi, di avere molti problemi in difesa ha pesato. Adesso c'è bisogno di umiltà e di pensare al calcio in campo e non a quello teorico".