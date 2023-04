Ielpo: “Il Milan ormai deve fare punto con chiunque. E su Leao..”

Mario Ielpo, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sulla miglior posizione per Rafael Leao

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione "Tutti Convocati", soffermandosi sui tanti punti persi dal Diavolo, che lo costringono a fare punti con tutte le squadre. Inoltre l'attuale opinionista ha parlato anche della miglior posizione per Rafael Leao in campo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Mario Ielpo sul Milan e Rafael Leao

"Il Milan ha perso talmente tanti punti per strada che i punti li deve fare con chiunque. Quella di stasera serve anche per il morale, però sono più importanti le partite con le romane. Qual è lo schema che serve di più a Leao? Giocare largo a sinistra. Il problema fondamentale non è la zona che calpesta, ma la zona di partenza. Con il 4-2-3-1 era costretto a tornare indietro, fatica a tornare, ma aveva più possibilità di prendere palle e correre".