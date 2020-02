Ielpo: “Il Milan ha delle lacune in organico, Pioli non ha nessuno da mettere”

ULTIME NEWS MILAN – Mario Ielpo, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, non ha speso parole positive sul Milan. Secondo l’ex portiere rossonero ci sono molte cosa da migliorare. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan ha delle lacune in organico, dalla parte di Theo Hernandez è sempre scoperto, ma non per colpa sua. Rebic? Fa la seconda punta o deve coprire? Calhanoglu? Anche lui gioca in mezzo, serviva un cambio a centrocampo, ma Pioli non aveva nessuno da mettere”. Intanto Ivan Gazidis sta già pensando al dopo Boban-Maldini: ecco chi ha incontrato, continua a leggere >>>

