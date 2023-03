Ielpo: “Ibrahimovic è un esempio, ma non gli avrei fatto battere il rigore”

Intervenuto su 'Milan Tv', Mario Ielpo ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic. Questo l'intervento dell'ex portiere rossonero: "Sappiamo che Ibra è un esempio per tutti. Io non gli avrei fatto battere il primo rigore e a maggior ragione il secondo. Il Milan aveva bisogno del pareggio, era un rigore importantissimo ma lui ha avuto personalità. Il suo errore è stato risolto dal VAR. Quello che lascia l'amaro in bocca è che al Milan i campioni si accendano ad intermittenza". Milan, ecco come schiererebbe la squadra Luis Enrique >>>