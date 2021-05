Ielpo: “Donnarumma? Anch’io ho giocato nel Cagliari essendo già del Milan”

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma e del match Juventus-Milan. Queste le dichiarazioni

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma e del match Juventus-Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Quando si scende in campo gli affari si mettono da parte. Chiaro che ogni errore viene visto sotto il punto di vista del problema contrattuale. Ho giocato nel Cagliari avendo già firmato per il Milan, non è un problema. Certo, ci vuole anche un po' di fortuna. Se la partita sarà in bilico, verrà accettato il pareggio da entrambe le squadre. D'altro canto è vero che il Milan ha l'ultima con l'Atalanta, ma i bergamaschi potrebbero giocarla con più tranquillità, anche dopo aver giocato la finale di Coppa Italia".