Ielpo: “Deluso da De Ketelaere? Grande tecnica e visione di gioco, ma…”

Intervenuto su 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Mario Ielpo ha parlato del Milan, vittorioso ieri in extremis contro l'Empoli. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere: "Il Milan spesso in questo campionato si guarda un po' allo specchio consapevole della propria forza e sbagliando tante occasioni. Quando si è trovato in emergenza, è riuscito a rovistare nel torbido ed è riuscito a vincere in ogni maniera come l'anno scorso".