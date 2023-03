Ibrahimovic: “I miei compagni capiranno perché sono ancora qui a 41 anni”

Zlatan Ibrahimovic ha raccontato un retroscena in merito ad alcune parole dette ai suoi compagni sulla sua presenza in Nazionale a 41 anni

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale della Svezia e ha toccato tanti temi interessanti, come riportato da Sportbaldet. Il centravanti rossonero ha raccontato di aver detto ai suoi compagni, che potrebbero chiedersi cosa ci faccia alla sua età ancora a difendere i colori del suo Paese, che capiranno tutto quando saranno a fine carriera. Di seguito le sue parole.

Le parole dette da Zlatan Ibrahimovic ai suoi compagni in Nazionale

"Ieri ho detto ai miei compagni di nazionale che probabilmente si stanno chiedendo cosa ci faccio ancora qui. Penseranno che io sia stupido ad essere ancora qui a 41 anni per giocare in Nazionale. Ma poi ho detto loro di aspettare di essere vicino alla fine della loro carriera e allora capiranno perchè sono ancora qui. Non vuoi fermarti, vuoi continuare".