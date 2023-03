Ibrahimovic: “Sono qua per fare la differenza, ho ancora tanto da dare”

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale della Svezia e ha toccato tanti temi interessanti, come riportato da Sportbaldet. Tra le tematiche toccate anche quella relativa alla possibilità di essere ancora incisivo nonostante l'età e fare la differenza. Di seguito le sue parole.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic

"Sono qua per fare la differenza. Se non fosse così, non sarei qui. E non voglio parlare della mia età. Ho ancora tanto da fare e voglio far vedere a tutti coloro che mi hanno dato per finito, che si sono sbagliati". Milan, cala il valore della rosa: ne risente anche Leao >>>