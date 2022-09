Ibrahimovic: “Smetterò quando vedrò un giocatore più forte di me”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è fermo per infortunio. Ma ha intenzione di tornare in campo nel 2023 per dominare ancora su tutti

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è attualmente fermo per infortunio ma ha intenzione di tornare in campo, ad inizio 2023, per dominare ancora su tutti. Parlando, infatti, a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Ibra ha respinto al mittente le dichiarazioni di Zvonimir Boban, ex giocatore e dirigente rossonero, secondo cui Zlatan farebbe bene a smettere di giocare a calcio. "Sbaglia? Questo dipende - ha detto il bomber di Malmö -. Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto ...". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Ibra >>>