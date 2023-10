Ibrahimovic: “Scudetto con il Milan? Rimarrà nella storia per sempre”

Sul ritorno al Milan e la vittoria dello Scudetto: "Ho avuto più soddisfazione con quest'ultimo scudetto che con tutti gli altri. Era una situazione in cui la squadra non era la favorita, c'erano giocatori non da superstar. Noi però eravamo uniti, pensavamo passo per passo. Chi non era pronto a sacrificarsi è andato via da quella squadra. Si è formato un gruppo mai avuto così forte e collettivo. C'era un'atmosfera troppo forte, non erano fenomeni ma ognuno è cresciuto. L'anno in cui abbiamo giocato senza tifosi ha aiutato e fatto crescere. Quando siamo arrivati al top il pubblico è tornato e da lì abbiamo avuto una spinta in più. Dicevano fosse un Milan fortunato ma alla fine abbiamo vinto e quando fai una grande cosa lo senti e lo vedi negli altri. Dopo la partita con il Sassuolo vedo due o tre persone che piangevano e da lì capisci cosa hai fatto. Una cosa incredibile, alla quale nessuno credeva. In quel momento ho capito che ero riuscito a fare ciò che avevo promesso al mio ritorno. Una soddisfazione diversa, si sente quando c'è qualcosa che può durare. Io ho avuto alcuni infortuni e ho provato ad aiutare la squadra. C'era Tomori e gli dissi che vincere qui a Milano è un'altra cosa. Rimarrà nella storia per sempre". LEGGI ANCHE: Milan, ecco a quanto è fissato il riscatto per Jimenez >>>