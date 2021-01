Ibrahimovic: “Roback ha grandi qualità e infatti il Milan lo ha preso”

Milan, Ibrahimovic esalta così il giovane Roback

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, nel parlare della sua esperienza come socio del club svedese Hammarby, ha parlato di Emil Roback, attaccante classe 2003 del Milan. Le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Devo capire se è possibile costruire un altro tipo di calciatore. In Svezia non ci sono Ibrahimovic. E vorrei che ce ne fossero. Beh, uno che non sembra svedese esiste: Emil Roback. Fisico, velocità, tecnica, movimenti. Infatti il Milan lo ha preso. Credo che entrerà stabilmente in Prima Squadra".