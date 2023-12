"Sono qui perché godo quando gioco a padel, è uno sport che mi piace tanto. Sono da tanto tempo un appassionato, per questo otto anni fa ho iniziato a giocare e ad aprire centri sportivi dedicati. Voglio dare a tutti l’opportunità di provare il padel e di goderne. E’ uno sport che cresce velocemente, è divertente, non c’è bisogno di essere professionisti e non c’è neanche bisogno di essere bravi. In questo il tennis è un po’ troppo difficile: se non riesci a giocare non è facile apprezzarlo. A padel ci si diverte anche se non si è bravi".