Zlatan Ibrahimovic , Senior Advisor di RedBird Capital Partners , ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sul suo incarico al Milan e spiegando la sua reazione in caso di assenza di risultati. Ma procediamo con ordine. In estate, infatti, lo svedese ha partecipato al programma web culinario 'First We Feast', precisamente nel corso della tournée negli USA. In particolare lo svedese ha affrontato un gioco in cui era tenuto degustare alcune salse in ordine di piccantezza, da un minimo di 1 a un massimo di 10. Lo spezzone, però, non è uscito subito, bensì nelle ultime ore. E forse il tutto è avvenuto con un tempismo quanto meno rivedibile dato quanto accaduto. Ecco le sue parole.

Sul suo impiego al Milan: "Sto lavorando con il Milan ora, ho una grande responsabilità e sono molto grato per l'opportunità. porterò questo gioco in ufficio (la degustazione di salse piccanti, ndr), se non mi porteranno i risultati mangeranno piccante da 1 a 10. Ebbene, partirò da una piccantezza di 10 e farò sentire loro come ci si sente quando non si ottengono i risultati. Abbiamo molte brave persone che lavorano in tanti settori del club, tutti stanno facendo un lavoro importante. Il tour che stiamo facendo ora in America per noi è importante perchè quando vieni qui, i fans ci seguono sempre e vogliono incontrarti e vederti giocare contro altri giocatori, abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare i New York Yankees. I giocatori sono pronti per fare bene, per mettere il fuoco e aumentare adrenalina per alzare il livello nella prossima stagione".