Ibrahimovic: “Milan più forte dell’anno scorso: una squadra migliore”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan attualmente fermo per infortunio, pensa che il gruppo rossonero di questa stagione sia rinforzato

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan attualmente fermo per infortunio, ha rilasciato stamattina un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Parlando dei rossoneri di Stefano Pioli, freschi vincitori del 19° Scudetto, Ibra ha sottolineato che la squadra allestita quest'anno da Paolo Maldini e Frederic Massara sia ancora meglio. "Sì, siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo - ha spiegato Zlatan alla 'rosea' -. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo Scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Ibra >>>