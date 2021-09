Ibrahimovic: “Messi al Psg? Io sono andato via come una leggenda”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata a France Football ha parlato anche del trasferimento di Messi al Psg

Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di France Football. Ibrahimovic ha parlato anche del trasferimento di Lionel Messi dal Barcellona al Psg: "Messi? Ognuno ha la sua storia, io ho la mia col Psg. Ora è tempo che qualcun altro lasci il suo motto, la sua storia, la sua eredità scritta nella pietra. Io ho scritto il mio: “Sono arrivato come un re, sono andato via come una leggenda". Nessuno potrà prenderselo, dovrà lasciarne un altro". Ecco le altre dichiarazioni di Ibrahimovic.