Ibrahimovic: “Mbappé ha fatto la scelta giusta? Sì, ma per il PSG”

Le parole di Zlatan Ibrahimovic su Kylian Mbappé

"Ha fatto la scelta giusta? Per chi? Per il PSG forse, non per lui. Si è messo in una posizione in cui è più grande del club. Il club gli ha dato le chiavi di tutto. Non sei mai più grande del tuo club. Quando un bambino diventa forte, produce entrate e i genitori diventano avvocati, agenti e allenatori. Questo è il problema, e quando accade perdi il controllo e la tua identità. Con queste nuove generazioni i genitori pensano di essere diventati delle star, parlano anche sui giornali, ma chi si credono di essere?". LEGGI ANCHE: Milan, cinque curiosità sul nuovo acquisto Reijnders >>>