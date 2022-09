Ibrahimovic: “Lavoro tutti i giorni per tornare: ci vuole pazienza”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan attualmente fermo per infortunio, non tornerà in campo prima dell'inizio del nuovo anno, il 2023. Questa mattina il bomber svedese, classe 1981, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' e, in merito al suo stato di salute ed alle sue condizioni fisiche, ha spiegato: "Sto bene, lavoro tutti i giorni per tornare. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Ibra >>>