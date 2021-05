Ibrahimovic: “Icardi al Milan? Maldini non mi ha detto niente, decidono loro”

Zlatan Ibrahimovic, intercettato da Valerio Staffelli, ha scherzato con l'inviato di Striscia la Notizia sull'Europeo e sul Milan

Zlatan Ibrahimovic, intercettato da Valerio Staffelli, ha scherzato con l'inviato di Striscia la Notizia sull'Europeo, sul Milan e sul Festival di Sanremo. Queste le dichiarazioni dopo la consegna del Tapiro d'Oro: "Il Tapiro è un po' rotto ma sta meglio della mia gamba. Mi dispiace, meglio essere in campo, ma fa parte del gioco. Soprattutto a quest'età, ma cosa devo fare, è parte della vita. Bisogna essere positivo e non mollare. Icardi al Milan? Sono positivo, se possono portare qualcuno per aiutare la squadra va bene, dipende dalla società e del mister. Maldini non mi ha detto niente. Energia positiva. Sanremo? Non si sa mai. Sono molto ricercato, senza di me dove andate?".