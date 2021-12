Ibrahimovic: “Ho paura di ritirarmi. Ogni volta che si avvicina il ritiro, rinnovo”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato del rapporto con la sua famiglia e del motivo per cui non smette di giocare a calcio

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Deejay', Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al rapporto con la sua famiglia. "E' molto dura. Siamo sempre stati insieme ed è difficile stare lontano da loro. Il programma era andare a Napoli per 4 mesi, vincere lo scudetto e tornare in Svezia. Le cose invece sono andate bene al Milan e sentivo la voglia di giocare e ho deciso di prolungare il contratto. Non avevo parlato con mia moglie e sono andato sulla passione. Ho paura di ritirarmi: ogni volta che si avvicina il ritiro, prolungo il contratto". Milan, Maldini stupisce: arriverà un altro portiere! Le ultime >>>