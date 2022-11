Ibrahimovic: “Giroud merita il Mondiale. Haaland? Dipende dall’ego di Pep”

Intervistato da 'Canal+', Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Olivier Giroud e Erling Haaland. Queste le dichiarazioni dell'attaccante svedese: "Giroud merita il Mondiale? Sì, è un vincente e una persona seria. Non farà mai 40 gol all'anno, ma porta quel qualcosa che altri non fanno. Non è egocentrico, gioca per tutti. Quando è arrivato ha dato una grande mano e fatto grandi cose. Haaland? Diventerà un fenomeno in base all'ego di Guardiola: se lo lascerà essere più grande di lui, oppure no. A me, ad esempio, non lo ha permesso". Ibrahimovic furioso: "Non devi parlare!". Ma con chi ce l'ha?