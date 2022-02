Ibrahimovic: “Galliani? Non ci siamo parlati per otto mesi. Gli voglio bene”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del 'tradimento' di Adriano Galliani nella sua prima esperienza al Milan. Queste le dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del 'tradimento' di Adriano Galliani nella sua prima esperienza al Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio 105': "Gli voglio troppo bene. Quando ero a Barcellona non ero felice e non avevo adrenalina. Adriano mi ha chiamato e mi ha detto 'Questa volta torni in Italia e giochi nel Milan'. È venuto a casa mia e mi ha detto 'Non mi alzo finché non accetti'. È un gentleman, con lui e Berlusconi ero tornato felice. Le cose alla fine sono andate bene e abbiamo vinto. Quando sono andato via ero molto arrabbiato con lui, per otto mesi non ci siamo parlati. Gli ho detto 'Vendi tutta la squadra, ma non Ibra'. Mi aveva promesso di non vendermi, poi in estate mi ha spiegato la situazione e mi hanno venduto al Psg. Non ero felice…".