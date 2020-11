Ibrahimovic: “Ecco perché ho scelto di tornare al Milan” | News

Ibrahimovic sulla sua scelta di tornare al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a 'Sport Bladet' (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI). In merito la sua scelta di tornare al Milan nel gennaio 2020, Ibrahimovic ha detto: "Prima di Natale, il Milan ha perso malamente contro l'Atalanta e così mi hanno chiamato. Quindi c'erano Milan e Bologna. Mi sono detto: 'Dove posso avere la massima adrenalina?'. Ogni giorno quando ti svegli alle otto hai dolore al corpo, ma devi andare in palestra e fare tutto quello che fai per sentirti in forma. Per affrontarlo ogni giorno devi far pompare l'adrenalina, devi essere motivato. Devi avere obiettivi da raggiungere. E nel mio caso non è un contratto. Allora ho detto a Mino Raiola: 'Chi ha più bisogno di me?'. E lui mi ha semplicemente risposto: 'Il Milan! Solo tu puoi fare del Milan quello che era il Milan tanti anni fa'".